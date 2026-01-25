English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಕೂಗು

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಕೂಗು

ಮಲೆನಾಡಿಗ್ರು ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂರು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:27 PM IST
  • ಇನ್ನೂ ಈ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅದಿಶಕ್ತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ
  • ಜಗದ್ಗುರು ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು
  • ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿಗ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಕೂಗು

ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನ್ರಂತೂ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ..ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು  ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಜಾಗವೂ ನಮ್ದಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ನೋ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕುಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಜನಜಾಗೃತಿ ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಕೂಗು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಲೆನಾಡೇ ಸ್ವರ್ಗ..ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋದೇ ಚಂದ ಅಂತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು..ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸದ್ದು ಕೂಲ್ ಕೂಲ್..ಕಾಫಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳೇ ಜೀವನ..ಇದ್ರ ನಡುವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರೋದು ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು..ಏನೇ ಅದ್ರು ಮಲೆನಾಡು ಬಿಟ್ಟ ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಯ ಭಯ ಭಯ..ಯಾಕೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋ ಜಾಗ ನಮ್ದಾ? ಅರಣ್ಯದ್ದಾ? ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ್ಲದಲ್ಲಿ..ಈ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರೋ ಮಲೆನಾಡಿಗ್ರು ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂರು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ: ನವವಿವಾಹಿತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಹಾನಿಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!

ಇನ್ನೂ ಈ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅದಿಶಕ್ತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ..ಜಗದ್ಗುರು ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು.ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ‌ನಜಾಗೃತಿಯ ಕೂಗು ಹೇಗಿರುತ್ತೇ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ವು..ಅದ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಎನ್ ಅರ್ ಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕರಪತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲದೆ..ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆ..ಪಕ್ಷತಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮಲೆನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಅಂತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿಗ್ರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ಕಾಡಾನೆ ವನ್ಯಮೃಗಗಳ ಕಾಟ..ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರೊ ಮಲೆನಾಡಿಗ್ರು ಬೀದಿಗಿಳಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಯೇ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡದ ಹೋರಾಟದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗ್ರು..
 

