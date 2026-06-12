ಗದಗ: ಮನುಷ್ಯನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತೀರಿಕೊಂಡರೂ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂತಕದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶವಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಪಾರಮ್ಮ ಎಂಬುವವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಈ ಶ್ವಾನವು ಶವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮರಳಿ ಊರಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶ್ವಾನದ ಇಂತಹ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜನರು ಇಬ್ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಯ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಇಡೀ ಜನತೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.