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  • /ಯಾರೇ ತೀರಿದ್ರೂ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ: ಗದಗದ ಶ್ವಾನದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗು!

ಯಾರೇ ತೀರಿದ್ರೂ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ: ಗದಗದ ಶ್ವಾನದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗು!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೂತಕದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 12, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:19 AM IST
ಯಾರೇ ತೀರಿದ್ರೂ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿ: ಗದಗದ ಶ್ವಾನದ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗು!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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