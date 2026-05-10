ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿಯಂತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಶಾಸಕ ಸವದಿ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ-ಸವದಿ ಹೊಸ ಸಮರ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಇವರು ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಕಿತ್ತಾಟ ತಣ್ಣಗೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಶಾಸಕಾಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಲಸಂಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ ಹಿಂದನ ಮಾತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸವದಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಕಿತ್ತಾಟ ಮುಂದುವರಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಪುತ್ರ ಚಿದಾನಂದ ಸವದಿ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕೊಂಚ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಅಥಣಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು "ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸವದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪಾಳೆಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸವದಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಹೊಸ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಠಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯವಾಗಿ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸವದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, 2023ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸವದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವರ್ಸಸ್ ಸವದಿ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಾಗ ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳು, ವಾಕ್ಸಮರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಆದರೆ ಸವದಿ ತಾವು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸವದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ನೂರು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಗಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸವದಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ, ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದವರೇ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.