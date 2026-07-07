/ಸಾಯೋ ಮುನ್ನಾ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಕೂದಲು‌ ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವು.. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಆರೋಪಿ

2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬಾತ ಕೊ*ಲೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ @ ಶಿವು @ ಮಾಲಾಶ್ರೀ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲೇ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು.
ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನಿಕೆರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ:
ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ತಲೆಗೂದಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಶರ್ಟ್ ತುಂಡು ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಮೃತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲೆಗೂದಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಯ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದು ಎಂದು ವರದಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ತುಮಕೂರು ನಗರ ವೃತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಬಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ತುಮಕೂರು 2ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಎನ್. ನರಸಮ್ಮ ಅವರು ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ @ ಶಿವು @ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೃತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಳ ಆಡೋವಾಗ "ಒಂದು ಕೂದಲು ಕಿತ್ಕೊಳೊಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಳೊಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿದರ್ಶನ, ಅದೇ ಒಂದು ತಲೆಗೂದಲಿನ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊ*ಲೆಗಾರನನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.