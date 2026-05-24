ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಮಲೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ನರಹಂತಕ ಚಿರತೆ ಕೊನೆಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಾಡಿಯ ಜನರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಡಿಗನತ್ತ, ನಾಗಮಲೆ, ಮೆಂದಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪಂಜರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಗನತ್ತ ಹಾಡಿಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೈಟೆಕ್ 'ತುಮಕೂರು ಕೇಜ್' ಒಳಗೆ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಚಿರತೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 30 ಮಂದಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ತಜ್ಞರು ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಚಿರತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿತ್ತು.
ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಯಾದ ಚಿರತೆಯ ಸೆಲೈವಾ (ಲಾಲಾರಸ), ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿ ಡಿಎನ್ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.