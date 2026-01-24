English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವೃದ್ದೆಯನ್ನ ಮನೆಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಥಳಿಸಿದ ದುರುಳರು..!

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:54 PM IST
  • ವೃದ್ಧೆಯ ಹಸು ಅಂಗಮುತ್ತು ಎಂಬಾತನ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ತು
  • ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಮನೆಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಈಗ ವೃದ್ದೆಯನ್ನು ಥಳಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಮ್ಮನಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆಯ ಹಸು ಅಂಗಮುತ್ತು ಎಂಬಾತನ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಂಗಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ವೃದ್ಧೆ ಕಣ್ಣಮ್ಮನವರನ್ನು ಮನೆಯ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ವೃದ್ದೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ ಸ್ಥಳಿಯರ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಅಂಗಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

