'ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಶೀಲ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು': ಹಿಂದೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಗಡುವು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ,ಚಪ್ಪಲಿ ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮೀತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜರುಗಿತು.ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಯಿತು.ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಧರಣಿ ಜರುಗಿತು.ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಆಯೋಜನೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರ.ಹೌದು ಕಳೆದ ಫೆ.19 ರಂದು ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕಿಲ್ಲಾಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ,ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆತ ಘಟನಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದಗೊಂಡಿದ್ದ ನಗರ ಈಗ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಮರಳಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಫಂಕಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರನ್ನ ಬಂಧಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನವನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಭವನದ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ranji Tropy Final: ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿದೆ ನೃಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸವಾಲು..!
ಹಂಸನೂರಿನ ಅಭಿನವ ಬಸವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,ಹಿಂದು ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಶಿಂಧೆ,ಅಶೋಕ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಂಚಿ,ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊಸ ಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧರಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ,ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಬಂದ್ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬಂದು.ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಧರಣಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿ ಐದು ಎಸ್ಪಿ,12 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ,32 ಸಿಪಿಐ,ಸೇರಿ 1500 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಶೀಲ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು,ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ,ಗೂಂಡಾಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ ಬೇಕು,ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಹ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂದೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮೀತಿ ನಡೆಸಿದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು,ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ.ಗದ್ದಿಗೌಡರ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಪೂಜಾರ್,ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಜಶೇಖರ್ ಶೀಲವಂತ,ಶಾಸಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಸ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೊರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು,ಮುಂದೆ ಮತ್ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಗ್ತವೆ ಎನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.