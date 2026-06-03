ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ನೂತನ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ 'ಡಿಕೆಯ' ಎಂದು ಹಚ್ಚೆ (ಟ್ಯಾಟೂ) ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಪ್ಪದ ಗುಡ್ಡೇಮನೆಯವರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಏರುಪೇರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ನೊಂದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್, ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವರದಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡಿಕೆಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಸಂತಸ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ಫಲಿಸಿತು ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ 'ಡಿಕೆಯ' ಎಂದು ಹಚ್ಚೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ವರದಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಧರಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಾಗರಾಜ್, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಸಾಗರದ ಶಾಸಕರಾದ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.