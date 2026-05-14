ಕೊಪ್ಪಳ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಮಿಯಾಜಾಕಿ' ತಳಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ ಬಗನಾಳ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ 'ಮಿಯಾಜಾಕಿ' ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದ ನಾಗಪ್ಪ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತನಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ, ಈಗ ದರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿ, ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.