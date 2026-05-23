ಬೆಂಗಳೂರು: ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ರೋಚಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 'ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸೋಲೋಮನ್' ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಸೂತ್ರಧಾರ. ಸದ್ಯ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೋಲೋಮನ್ ಈ ಕಳ್ಳಾಟಕ್ಕೆ ಆತನ ತಾಯಿ ಕಲಾವತಿ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವೀಧರ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್, ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಗ್ಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಧುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯುವತಿಯರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್, ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. "ನನ್ನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಿದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈತ ಜಾಲ ಬೀಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೆನ್ನುಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿರುವ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೋಲೋಮನ್ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಡುಗೋಡಿ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಪರ ವಿಚಾರಿಸಿ, 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರೇ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು, ಸರಣಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.