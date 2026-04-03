ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ ಎರಡನೇ ತಿರುಪತಿ ಅಲಂಬಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಗಂಧೋತ್ಸವ ನಂತರ ಆಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಭೂಮೀಳ ಸಮೇತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವೇದಘೋಷ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ರ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಹೂಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡಿಲಾಗಿತ್ತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 3, 2026, 12:19 AM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಅದು ಎರಡನೇ ತಿರುಪತಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಾಲಯ,ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ‌ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ,ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಲ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ಭ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರು ,ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಗೋವಿಂದಾ..ಗೋವಿಂದಾ..ಎಂಬ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ.ಮೊತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೂ ಬಾಳೆ ಹವನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಗಣ ,ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಗೋವಿಂದನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಸಾಗರ,ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ,ಹೌದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಲ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿಯ ಭ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು,ಗಂಧೋತ್ಸವ ನಂತರ ಆಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಭೂಮೀಳ ಸಮೇತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವೇದಘೋಷ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ರ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಹೂಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡಿಲಾಗಿತ್ತು ,ರಥಶಾಂತಿ ,ರಥಪೂಜೆ ,ಹೋಮ,ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಬಳಿಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಇನ್ನೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ,ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ದಣಿದು ಬಂದಂಥಹ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ  ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ,ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನ ಮಠದಿಂದ ಉಚಿತ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು,ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದನ ರಥಕ್ಕೆ ಹೂಬಾಳೆ ,ಹವನ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ,ಇನ್ನೂ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರವಣಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚೆಂದ,,ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,,, ಕಾಲೇಜು ಹಡುಗೀಯರು,ಹುಡುಗರು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತಿದ್ರೆ ,ಆತ್ತ ಭಕ್ತ ಭಾವಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.

 

Alambagiri Venkataramana Swamy TempleChintamani Alambagiri Jatre 2026Kalki Lakshmi Venkataramana Swamy BrahmotsavaChikkaballapur District Temple FestivalsSecond Tirupati of Karnataka (Alambagiri)

