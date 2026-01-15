English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ರಹಸ್ಯ: ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಖನನ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ವಿಚಾರ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಧಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ, ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 15, 2026, 06:56 PM IST
  • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ವಿಚಾರ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
  • ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ತೊರೆತಿತ್ತು.
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದ್ದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ನಿಧಿ ವಿಚಾರ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಧಿ ವಿಚಾರದಿಂದ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ, ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳ ಆಗಲಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗೂ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಶನಿವಾರವಷ್ಟೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ತೊರೆತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೇ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇನ್ನು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ವರದಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರಿಂದ ವರದಿ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆಭರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಾದವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದ್ರು. 

ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ತೀರಾ ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸಚಿವ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದ್ದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Lakkundi village treasure findAncient gold pot found in KarnatakaGold jewelry found in house foundationKarnataka historical artifacts discoveryಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿ

