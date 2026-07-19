/ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮೌನ ಶಕ್ತಿ: ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಬದುಕಿನ 10 ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು

HD DeveGowda Wife: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸರಳ ಬದುಕೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಗುರುತು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ—ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸರಳ ಉಡುಪು, ಸರಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ: ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಹೊತ್ತರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿರತೆಯೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಯಿತು.
ಹರದನಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ರಾಜಕೀಯದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಊರಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ: ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಕೃಷಿ, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ: ದೇವೇಗೌಡ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಗುಣ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ: ಪೂಜೆ, ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೂ ಸರಳತೆ: 1996ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಆಡಂಬರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ: ಸುದ್ದಿ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿತ್ತು.
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಜೀವನ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಕುಟುಂಬ, ಸರಳತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮೌನ ಸೇವೆಯ ಕಥೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೌನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಕರ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಸರಳತೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.