/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದ SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ವೋಟರ್ಸ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 13,000 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಾಯಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆಯು ಶೇಕಡಾ 99.89ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು 5,54,32,314 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 5,53,70,473 ನಮೂನೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9.81 ಲಕ್ಷ ಮೃತಪಟ್ಟವರು, 26.32 ಲಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಹಾಗೂ 5.87 ಲಕ್ಷ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಯಾಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇ. 93.25ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಒಳಗಾಗಿ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ:
ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆಯೇ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮದ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ (ವಾರ್ಡ್-174) ನ 54ನೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 13,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೇ, ಬಿಎಲ್ಎ-2 (BLA-2) ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡದೇ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ನಮೂದಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.