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  • /Pralhad Joshi: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈವಾಡವಿದೆ, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

Pralhad Joshi: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈವಾಡವಿದೆ, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣ (KPSC Scandal), ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ (Price HIke), ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿವಾದ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ  ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (KPSC) ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು

Written ByPrajwal B
Published: Aug 28, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:33 PM IST
Pralhad Joshi: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈವಾಡವಿದೆ, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

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Prajwal B

Prajwal B

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