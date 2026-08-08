/ಸದ್ಯಕ್ಕಂತು ಡಿಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ.. ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಸಹಜ ಅಷ್ಟೇ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್‌ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಹಜ ಭೇಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಈಗಂತೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ಆಗದ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಿಎಂ ಅವರು ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಳಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೋಮವಾರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಪುಟ ಬದಲಾವಣೆ:
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಎಂ ಅವರು ಖುದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಚಿವರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕುರುಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ... ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, 19 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಪುಟ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ರಾಜೀನಾಮೆ!
ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ರಾಜಿನಾಮೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅವರು ಸೀನಿಯರ್. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡೋದಂತೂ ನಿಜ, ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿದ್ರು. 14ನೇ ತಾರೀಕೋ ಮತ್ತೊಂದೋ, 14 ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕಾಲ ಇದಲ್ಲ. ಅದೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಅದು ಸಭಾಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಕೃತಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.