ಗದಗ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಚಟ" ಎಂದು ಅವರು ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಬೇಡವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಿಮರಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವವರ ಹೆಸರಲ್ಲೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದೇ ಇವರ ಜಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮರು ಅರ್ಜಿ, ಸರ್ವೇ ಅನಗತ್ಯ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ:
ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮರು ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. "ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ) ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಜನರನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.