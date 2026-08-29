ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KSMSCL) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಔಷಧಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು 301 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ‘ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ’ (Not of Standard Quality – NSQ) ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಬಳಸುವ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಇಬುಪ್ರೊಫೇನ್, ವಿವಿಧ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಐರನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಐವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳೇ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
98 ವಿಧದ ಔಷಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 301 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ವಿಫಲ
KSMSCL ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ 98 ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 301 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಔಷಧವೊಂದನ್ನು NSQ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಔಷಧದ ಮಾದರಿ ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ನಿಂದ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಐವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ವರೆಗೆ
ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಔಷಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಜ್ವರ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್, ನೋವು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಇಬುಪ್ರೊಫೇನ್, ಸೋಂಕುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಔಷಧಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ NSQ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಐವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
2021-22ರಲ್ಲಿ ₹9 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 77 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕಳಪೆ
ವರ್ಷವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹9 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 77 ಔಷಧ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಔಷಧ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
2024-25ರಲ್ಲಿ 146 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು NSQ
2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಔಷಧ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹5.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 146 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 146 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು NSQ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ 77 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕಳಪೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 146ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಔಷಧಗಳ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
NSQ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಔಷಧ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ‘NSQ’ ಅಥವಾ ‘Not of Standard Quality’ ಎಂಬ ಪದವು ಔಷಧದ ಮಾದರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಔಷಧದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಔಷಧೀಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಮಾಣ, ಕರಗುವಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು NSQ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಔಷಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವ ಔಷಧದ ಲಭ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ KSMSCL ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಔಷಧಗಳು ತಲುಪುತ್ತವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೇ, ಪೂರೈಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕಳಪೆ ಔಷಧ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು?
ಔಷಧವೊಂದು NSQ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಕ್ರಮಗಳೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಪಡಬೇಕೇ?
ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. NSQ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧದ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 301 ಔಷಧ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2024-25ರಲ್ಲಿ 146 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು NSQ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಔಷಧಗಳು ಜನರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಷಧವೂ ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಖಾತರಿ ಇರಬೇಕು. 301 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಈ ವರದಿ, ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.