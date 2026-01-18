English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹1.04 ಲಕ್ಷಗಳ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ..! ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯ..!

ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ₹1.04 ಲಕ್ಷಗಳ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ..! ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯ..!

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಟೈಗನ್ GT ಲೈನ್ 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 18, 2026, 04:40 PM IST
  • ಟೈಗನ್‌ನ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯ
  • ₹50,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೈಗನ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.42 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19.19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ

file photo

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟೈಗುನ್ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಟೈಗುನ್ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

1.04 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ:

ಟೈಗನ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಂಫರ್ಟ್‌ಲೈನ್ MT (MY2025) ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ₹1.04 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈಲೈನ್ ಪ್ಲಸ್ AT ರೂಪಾಂತರವು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, GT ಲೈನ್ AT ಸಹ ₹80,000 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ನತದೃಷ್ಟ ಆಟಗಾರರಿವರು.!

ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು:

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಟೈಗನ್‌ನ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಜಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡಿಎಸ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಎಸ್‌ಜಿ ಮಾದರಿಗಳ ಖರೀದಿಗಳು ₹50,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೈಗನ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹11.42 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19.19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್ ಎಂಜಿನ್:

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಟೈಗನ್ GT ಲೈನ್ 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. GT ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೂಪಾಂತರವು 7-ಸ್ಪೀಡ್ DSG ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ TSI EVO ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ SUV ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ನೋಟವು ಇದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು GT ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳು, ಕಪ್ಪು LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಕೆಂಪು ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೊಲಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಸೀಟುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಟೈಗನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಖನನ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು..!

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗುನ್, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್‌ನಂತಹ SUV ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಟೈಗುನ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

