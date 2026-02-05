ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯುವಂತಿದೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಈ ಘಟನೆ..!

ಕೊಪ್ಪಳ: ಅದು ಭತ್ತದ ನಾಡು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ.ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಂದ ಆ ಗಂಗಾವತಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿ,ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳತಿದ್ರು. ಹನುಮ ಮಾಲೆ ದಿನವೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು,ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು,ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ,ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯುವಂತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ,ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು,ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ದವೇ ಯಾಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ,ಮೂಲತಃ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ.ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಪೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ,ಅದು ಕೂಡಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು,ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಮೋಸಾ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯುವಕ.ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ವಾಸ ಮಾಡ್ತರೋ ಅಜ್ಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಆಫೀಯಾ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿಯತ್ತು.ಈ ವೇಳೆ ಆಫಿಯಾ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು,ಆಪೀಯಾ ಮಗನ ಜೊತೆ ಇದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ,ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಕ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಸಿಕೊಂಡು,ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,ಗಂಗಾವತಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್,ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಜಾಪೀರ್,ಅಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಾವಲಿ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಜನರ ವಿರುದ್ದ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ,ದೂರಿನನ್ವಯ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,ಫರ್ಹಾನ್,ಖಾಜಾಪೀರ್,ಅಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಾವಲಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ,ಯಾವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ,ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲುವಂತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ,ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯೂ ನಡೆಯತ್ತೆ,ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾದಯ ಯುವಕರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು,ಸಹಜವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಉದ್ವಿಘ್ನ ಪರಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕವೇ..ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ವು,ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬೇಧ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರು,ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ,ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ,ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರೋ ಫೊಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು,ಅದೆ ಫೊಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದವೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು,ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೂಡಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ,ಇನ್ನು ಇದೇ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು,ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಮದ್ಯೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ,ಇಡೀ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದು ಯಾವ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ಯುವಕರೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿಯಾ ಎಂದು ಒಪ್ಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು,ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ತಗೀತಿವಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ,ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಣಕಟೇಶ್ ಹಿಂದೂ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು,ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತರಹ ಇದ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿದೆ.ತಪ್ಪಾಗಿನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ,ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳತಿದೆ,ದೂರು ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು,ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ..