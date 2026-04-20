'ಇದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾದಿ ಮುಕ್ತ': ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ 

ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಒಳಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 20, 2026, 01:38 AM IST
ರಾಯಚೂರು:  ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, 'ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಳಸಂಚು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. "ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಒಳಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ.ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಸಚಿವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
 

Vinay Kulkarni VerdictHK Patil StatementRaichur Breaking NewsSpecial Court SentenceDK Shivakumar Conspiracy Claim

