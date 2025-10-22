English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಸನಾಂಬೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ! ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ತೆರೆ..

Hasanamba temple: ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ನೀಡೋ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನೋತ್ಸವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಇಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ‌.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 22, 2025, 05:40 PM IST
  • ಹಾಸನಾಂಬೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ
  • ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ

ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಸನಾಂಬೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ! ನಾಳೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ತೆರೆ..

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೦೯ರ‌ ಗುರುವಾರದಂದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ  ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಇಂದಿಗೆ ೧೪ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ೧೩ ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಜುರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನೋತ್ಸವ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ನಡೆಸಿದ್ರು. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದು‌ ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್, ದ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.

ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದರ್ಶನೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಪಾಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದರ್ಶನೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹದಿಮೂರು ದಿನಕ್ಕೇ 25ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ‌ ನೀಡಿದ್ದು ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಕಳೆದು ಬಾರಿಗಿಂತ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದು ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವರೆಗೂ ಹಾಸನಾಂಬೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನೋತ್ಸವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Hasanamba TempleHasanamba devi

