ಆನೇಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ : ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರಿ ಮತ್ಸ್ಯಗಳ ಸಾವಿನ ಶಂಕೆ

ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾತನ ಕೆರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಪುರಾತನ ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕೆರೆ ಗಬ್ಬುನಾರುತ್ತಿದೆ.
ಮೀನುಗಳು ಸತ್ತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಕೆರೆಗೆ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇರಿ ಜಲಚರಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸೇರಿ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಗೌರೇನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಕೇಮಿಕಲ್ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೇಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಆನೇಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸತ್ತ ಮೀನುಗಳು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೂರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಕಿರಿದಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿವ್ಯನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
