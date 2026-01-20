English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ..!

ಶ್ರೀ ಒಡೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 20, 2026, 01:53 PM IST
  • ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಮಾಂಸದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ
  • ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯೆ ಸೇವಿಸಿ ಬಾಡೂಟ ಸವಿದು ಪುನೀತರಾದರು

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ..!

ತುಮಕೂರು: ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ಒಡೆಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ‌.

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಒಡೆಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಮಹೊತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಭಂಗಿ ಸೇವೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದೂಟ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹೇಮಗಿರಿ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಡೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶ್ರೀ ಒಡೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ರಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಮಕೂರು, ಕುಣಿಗಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು ರಾಮನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಜನರು ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸುವ ವೇಳೆ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯೆ ಸೇವಿಸಿ ಬಾಡೂಟ ಸವಿದು ಪುನೀತರಾದರು.
 

liquor prasadliquor fair in Tumakuruತುಮಕೂರುಮದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ

