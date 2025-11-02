ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಬಾಲಕಿಯರು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದಾರುಣ ಸಾವು

ಮಂಡ್ಯ: ಹೌದು..! ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಉದಯಗಿರಿ ಮೂಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ 15 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ನೆನ್ಮೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಕೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಡ್ಯದ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ನಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಕಾಲು ಜಾರಿ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ರೆ,ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯರು ನಾಲೆಗೆ ಧುಮುಕ್ಕಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ಈಜು ಬರದೆ ಎಲ್ಲರು ನಾಲೆಯ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ 6 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ತು.ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮೂವರು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆಸ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್! ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲೆ
ಇನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯರಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯೇಷಾ(13) ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿಬ್ಬರ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು,ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿಸಿ ಕುಮಾರ ಹಾಗು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ, ನಟ! ಇದೆಂಥಾ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಇನ್ನು ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮೃತ ದೇಹಗಳು ಬಹುದೂರ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಡೆಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಟಿ.ನರಸೀಪುರದ ಬಳಿಯ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರೀನ್,ಹಾಗು ತಮ್ರೀನ್ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರಿಕ್ಷೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಘೋರ ದರಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಮಾಯಕ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬದುಕನ್ನು ಕಸಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ