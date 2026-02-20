Tiger Death Case: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್(35) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇತರರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿರಾಯ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಆರ್ ಟಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಉರುಳಿಗೆ ಹುಲಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 3-4 ದಿನ ನರಳಾಡಿದೆ. ನೋವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅಸುನೀಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.