  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

Tiger Death Case: ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:42 PM IST
  • ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
  • ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್ ಬಳಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಬೇಟೆಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ
  • ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದು ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರ

ಹುಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

Tiger Death Case: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್(35) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉರುಳು ಹಾಕಿದ್ದು ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇತರರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಲಿರಾಯ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಾಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಆರ್ ಟಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಶ್ರೀಪತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಉರುಳಿಗೆ ಹುಲಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 3-4 ದಿನ ನರಳಾಡಿದೆ. ನೋವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅಸುನೀಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

