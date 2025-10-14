ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮುಂದೆ ಹುಲಿರಾಯನ ಘರ್ಜನೆ : ಪುಳಕಿತರಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು

ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಯು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಘರ್ಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹುಲಿ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಚಿರತೆ ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ರಸ್ತೆಬದಿ ಚಿರತೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ. ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
