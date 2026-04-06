RCB ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್‌ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡುಗರು ಖುಷ್‌..!

Tim David big six, ball found by Hospet boys: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಾಟವೇ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಾರಿಸದ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು 6, 6, 4, 6, 6, 6 ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಇರೋ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 106 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹುಡುಗರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗರು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Wholesome moment of the day ✨
No tickets, so they watched from outside Chinnaswamy Stadium, but ended up getting the six from Tim David that landed outside!
Sometimes, the best seats are outside. ❤️#RCBvsCSK #TimDavid pic.twitter.com/JfLsN2dyKF
— Shilpa (@shilpa_cn) April 5, 2026