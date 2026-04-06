English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
RCB ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್‌ ಹೊಡೆದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡುಗರು ಖುಷ್‌..!

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:22 PM IST
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತು
  • 250 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್
  • ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹುಡುಗರು

Trending Photos

Tim David big six, ball found by Hospet boys: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಾಟವೇ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಬಾರಿಸದ ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಂದ್ಯದ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು 6, 6, 4, 6, 6, 6 ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 30 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಆ ಬಾಲ್‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಇರೋ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪವರ್‌ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 106 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಹುಡುಗರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಲ್‌ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 4, 6, 6, 6; ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್‌, 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಚಚ್ಚಿದ RCB ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವಮಾನ!

ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಲು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಹೊಡೆದ ಬಾಲ್‌ ಬಂದಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಬಾಲ್‌ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗರು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB vs CSK; ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್‌ ಬಾರಿಸಿರೋ ಬಾಲ್.. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? 

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News