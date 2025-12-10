ಸದನದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ : ಕಮಲ ಪಡೆ ವಿರೋಧ, ಜೆಡಿಎಸ್ ತಟಸ್ಥ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾತ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಚರಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಲು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ತಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕು ಕೇರ್ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬ್ಯಾಕ್ವೆಂಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಾತ್ಯಾತೀತಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೈ ಪಾಳಯ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಅ ಬಳಿಕ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.. ಅದ್ರೆ ಇಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವಳಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಖಂಡರಿಮದಾಗಲಿ, ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಿಂದಾಗಲಿ ಮನವಿ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಆಗಿದೆ.. ಆದ್ರು ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಅಗ್ತಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ, ಲಾಡೆನ್ ಜಯಂತಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಯಾರ ಪರ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗೇ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೊದಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಅದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಇನ್ನು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಿದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ..
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಲೆ ಇದೆ. ಅದ್ರೆ ಇಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೊ ಬೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು .. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೊಡ್ತಿರೊಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಜಾಣ ನಡೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಸಮಧಾನ ಇದೆ , ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಎಂದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಅಂತೂ ಇದ್ದೆ ಇದೆ .. ಆದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.