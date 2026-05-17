ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜದ ದರವು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಅಂದಾಜು ₹215 ರಿಂದ ₹225 ರಷ್ಟಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹545 ಮತ್ತು ರೊಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹455 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳು ಸಗಟು ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹230 ರಿಂದ ₹475, ಅವು ಹಸಿ ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. ಬೃಹತ್ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ ₹11,500 ರಿಂದ ₹18,500 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹುರಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹600–₹1,000+ ವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹುರುಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಕಾಫಿ ಪ್ರಕಾರಸಗಟು (ಪ್ರತಿ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಕ್ಕೆ) ಅಂದಾಜು ಸಮಾನ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)
ರೋಬಸ್ಟಾ ಚರ್ಮಕಾಗದ ₹17,500 – ₹18,500 ₹350 – ₹370
ರೋಬಸ್ಟಾ ಚೆರ್ರಿ ₹11,500 – ₹12,750 ₹230 – ₹255
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಬೆಲೆಗಳುನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ, ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ರೋಬಸ್ಟಾವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ: ಹಸಿ/ಹಸಿರು ರೋಬಸ್ಟಾ ಬೀನ್ಸ್: ₹350 – ₹475 / ಕೆಜಿಹುರಿದ/ನೆಲದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ (ರೋಬಸ್ಟಾ): ₹600 – ₹1,000+ / ಕೆಜಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಅರೇಬಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ)
ಗಮನಿಸಿ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು, ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ದರಗಳು ದೈನಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ದೈನಂದಿನ ಹರಾಜು ಅಥವಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪಾಟ್ ದರಗಳಿಗಾಗಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕು ದರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ಇತ್ತ ಕೇರಳದ ಇಡುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ವಿಂಟಲೂಗೆ 20500 ಇದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲೂಗೆ 20700 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ವಿಂಟಲೂಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 21600 ರೂ. ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 21800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.