ಕರ್ನಾಟಕ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆಗಮನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ!

Today weather report : ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಾಪ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ. ಕೆಂಡದಂತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಧಗಧಗಿಸುವ ಭೂಮಿಗೆ ವರುಣ ತಂಪು ಎರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 17, 2026, 07:27 AM IST
ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ!.. ಟ್ರೋಲರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ನೇರ ಉತ್ತರ
Dhanush gowda
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ʼಚಿನ್ನʼ ಇಡಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ IT ನಿಯಮ ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Gold Limit Rules
ಮರೆಯಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನರ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್..
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!
moon transit
Today Karnataka weather report : ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿಯಾದ ಸೆಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ, ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಲಿದೆ. 

ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರ ನಂತರ ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರ‍್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಹೂಚೆಂಡು ಎಸೆದ ಅಭಿಮಾನಿ! ಬಾಂಬ್ ಎಂದು ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್

ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು : ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯ ದರ್ಶನವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಅಥವಾ 20ರಂದು ಮಳೆಗಾಲದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರ ನಂತರ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡುವಂತಿದೆ.. ಕುಂದಾನಗರಿ ತಾಪಮಾನವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ 44.03 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 42.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 35.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 36.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Karnataka today weatherbengaluru weather todaybelagavi weather reportskarnataka heatwave reportsKarnataka heatwave

