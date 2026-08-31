/ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ! ಯಾವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ–ಹಾಸನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನೆಲಮಂಗಲ–ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ನೆಲಮಂಗಲ–ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹5ರಿಂದ ₹10ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಲ್?
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ (LMV) ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಲ್ಕ ₹85ರಿಂದ ₹90ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಗದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹5 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಲ್ಕ ₹100ರಿಂದ ₹105ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ಶುಲ್ಕವೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಶುಲ್ಕ ₹205ರಷ್ಟಿದ್ದು, ದಿನದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶುಲ್ಕವೂ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಏಕಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ₹330ಕ್ಕೆ, ದಿನದ ಸಂಚಾರದ ಶುಲ್ಕ ₹495ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಹೊಸ ದರ
ಹೊಸ ಟೋಲ್ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಧನ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತೆರಿಗೆ, ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದರ ದರವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಲ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.