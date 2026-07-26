/ಅಪ್ಪು ಸರ್‌ ಆ ಒಂದು ಮಾತು..! ಪುನೀತ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ನೆನೆದು ರಾವ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಭಾವುಕ

Rao Ramesh on Puneeth Rajkumar : ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ತೆನಾಲಿ ಡಿಎ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಪ್ಪು : ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಕೆಜಿಎಫ್-2' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಗುರುತಿಸಿ, 'ನೀವೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಸರ್' ಎಂದು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಆ ದಿನದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಆ ಮಧುರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದ ಅವರು, "ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
'ತೆನಾಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾವ್ ರಮೇಶ್ ಸ್ವಂತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾವ್ ರಮೇಶ್, 'ತೆನಾಲಿ ಡಿಎ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿನಯದ 'ಜಾಗ್ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ, ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ರಾವ್ ರಮೇಶ್, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ತೆನಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಂದಿಯನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.