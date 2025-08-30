ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗಮನಿಸಿ ! ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ : ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್

ನಾಳೆ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳೂ ತಡವಾಗಿಯೇ ಆಗುವುದು. ಭಾನುವಾರ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವುದೇ ತಡವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡವಾದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 05:00 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಕೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫೆಸ್-2, ದೊಡ್ಡತೇಗೂರು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, ಚಿಕ್ಕತೋಗೂರು, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
