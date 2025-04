Top 10 Series: ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಅತಿ ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು.! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವೆ ಗೊತ್ತೇ?

Top 10 oldest railway stations in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.ಈ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ.

1. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ (1864)

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1864ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

The Bangalore City railway station in this old photo, probably taken in the 1900s, with a train standing there! The station was probably constructed in 1864 when the oldest train on our railway system, Bangalore Mail chugged into the station from Madras. @SachinKalbag @aparanjape pic.twitter.com/f39RRBj31u

