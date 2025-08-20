English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಫೇವರೇಟ್ ಹುಲಿರಾಯನಿಗೆ ಗಾಯ

Tiger Injured: ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಜೋನ್'ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 20, 2025, 01:32 PM IST
  • ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಫೇವರೇಟ್ ಹುಲಿಗೆ ಗಾಯ
  • ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿರುವ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆ ಗಾಯ
  • ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ತಾಯಿ ಹುಲಿ

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಫೇವರೇಟ್ ಹುಲಿರಾಯನಿಗೆ ಗಾಯ

Tiger Injured: ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿರುವ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಫಾರಿ ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯ ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿ: ದೃಶ್ಯ CCTVಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಈ ಕುರಿತು ಬಂಡೀಪುರ ಸಿಎಫ್ಒ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ :ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗನಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಹುಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

