Tumakuru News: ಭೂ ಒಡಲ ಸೇರ್ತಿದೆ ವಿ*ಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ
Tumakuru News: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರೀಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭೂ ಒಡಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿ*ಷಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ!
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿಯ ಗಂಗನಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿ*ಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಡುಹಗಲೇ ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಂಗನಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ(45) ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ವಿ*ಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು “ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
ವಿ*ಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಭೂಮಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿಲ್ಲಿ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.