/ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಂತ 200 ರೂ. ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ..! ಸಂಚಾರಿ ASI ಲಂಚಾವತಾರದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಪೀಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಎಸ್ಐ) ಒಬ್ಬರು 200 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ಮೈಲಿ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಐ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ "ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ನೀಡಿ ಬಂದ ಯುವಕ ಕೂಡ, "ನಾನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು" ಎಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಲಂಚಾವತಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಸುವವರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ, ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇಂತಹ ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..