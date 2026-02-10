English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಖಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ

Traffic Rules: ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಖಾಕಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 10, 2026, 01:52 PM IST
  • ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಕಿ ಅಲರ್ಟ್
  • ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಬ್ರೇಕ್‌ಗೆ ದಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
  • ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ...

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಖಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ

Traffic Rules News: ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೈವೆಯಲ್ಲಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರೀ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ NHAI ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು - ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕರ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಕರ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಂಕಾಪೂರು ಟೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಯಶೋಧ ವಂಟಗೋಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಥ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಹೈವೆಯಲ್ಲೇ ನಿಗಾ‌ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

