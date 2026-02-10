ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್..‌ ಖಾಕಿ ಜಾಗೃತಿ

Traffic Rules News: ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೈವೆಯಲ್ಲಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರೀ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು - ಪುಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕರ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ಪಥ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕರ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಕಾಪೂರು ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧ ವಂಟಗೋಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪಥ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಹೈವೆಯಲ್ಲೇ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಒಟ್ಟು 12 ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.