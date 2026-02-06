English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು!

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರತಾ ಇವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಬರುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇನಾಮಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 6, 2026, 08:36 PM IST
  • ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೈಬ‌ರ್ ವಂಚನೆ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ನಿವಾಸಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಖಾತೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದೂ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

'ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೇಟರಿಂಗ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ , ಈ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 1930 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋಟೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ಮಹಾನಿಂಗ ನಂದಗಾವಿ, “ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬ‌ರ್ ಘಟಕದಿಂದ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೈಬ‌ರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇರ್ಫಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಬ‌ರ್ ಎಸಿಪಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ . ಅದರೆ ತನಿಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇದು ಯಾವ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣದ ಮೂಲ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. 

