ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ 12.5% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಆದೇಶವು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು 'ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿದಂತೆ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ, ಬರುವ ಮೇ 20 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ 12.5% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 25% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೌಕರರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇ 15% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನೌಕರರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನೌಕರರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ರೋಡಿಗೂ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ 15 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
-2024ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶೇ 25% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು.
-ಸರ್ಕಾರದ ಈಗಿನ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವವರಿಗೂ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ.
-ಸರ್ಕಾರದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ನೌಕರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದಟತನದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. "ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ನೌಕರರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.