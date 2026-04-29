Karnataka Train Ticket Fare Cut: ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವುದರ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ನೈಋತ್ವ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ʼ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
Mysore-Bengaluru Train Ticket Price Cut: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಾಗಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದಾಗಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೇವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವಾ? ಅದೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) 55 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದೇನಿದು ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಚಲಿಸುವ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ರೈಲು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 55 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಇಲಾಖೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ (kmph) ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ರೈಲುಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆ?
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16552 (ಅಶೋಕಪುರಂ-ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16232 (ಮೈಸೂರು-ಕಡಲೂರು ಬಂದರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16217 (ಮೈಸೂರು-ಸಾಯಿನಗರ ಶಿರಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16595 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಾರವಾರ ಪಂಚಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ (ಸಿಆರ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16218 (ಸಾಯಿನಗರ ಶಿರಡಿ-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ (ಎಸ್ಆರ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16551 (ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಅಶೋಕಪುರಂ)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16231 (ಕಡಲೂರು ಬಂದರು - ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್
ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ (ಕೆಆರ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16596 (ಕಾರವಾರ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಚಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (ಎಸ್ಸಿಆರ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12785 (ಕಚೆಗುಡ - ಅಶೋಕಪುರಂ)
ಯಾವ್ಯಾವ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ?
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12786 (ಅಶೋಕಪುರಂ-ಕಾಚೆಗೌಡ)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12785 (ಕಾಚೆಗುಡ-ಅಶೋಕಪುರಂ)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16231 (ಕಡಲೂರು ಬಂದರು-ಮೈಸೂರು)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16551 (ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಅಶೋಕಪುರಂ)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20624 (ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಅಶೋಕಪುರಂ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ 111312)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ (ಹಾಸನ-ಸೋಲಾಪುರ)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16562 (ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಯಶವಂತಪುರ ಎಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12258/12257 (ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಯಶವಂತಪುರ ಗರೀಬ್ ರಥ)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16596 (ಕಾರವಾರ-ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಚಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)