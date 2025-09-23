ಆರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವಳಿ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು : ಪತಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಬಲಿ

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈಮುಗಿತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೈಕೆ ಸಿಗದೆ ಕೇವಲ ಆರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವಳಿ ಶಿಶಿಗಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.
ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂರು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುಳಾ ಎಂಬುವವರ ಎಂಬುವವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವಳಿ ಶಿಶುಗಳು ಅವಧಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಮಂಜುಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪತಿ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹುಳಿಮಾವು ಬಳಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಡಿಸಲೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಪತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜಿಗಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರ ತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ದಂಪತಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆನಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜುಳಾ ತಾಯಿ ಕೂಡಾ ಮಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ತ್ರಿವಳಿ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.