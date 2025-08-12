English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆ ಮಗನಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸದವನಿಂದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ದ್ರೋಹ – 89 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಶ

Bengaluru: ಮಾಲೀಕರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಬದಲು ದೋಖಾ ನೀಡಿದ “ಮನೆ ಮಗ”ನ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು, ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:19 PM IST
  • ಉದ್ಯಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್.
  • ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
  • ಪೊಲೀಸರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.

ಮನೆ ಮಗನಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸದವನಿಂದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ದ್ರೋಹ – 89 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಶ

Bengaluru: ಮಾಲೀಕರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಬದಲು ದೋಖಾ ನೀಡಿದ “ಮನೆ ಮಗ”ನ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು, ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯನಗರದ ಖ್ಯಾತ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ದುಬೈನಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿ ಕೀ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ.

ಬಳಿಕ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ಕೀ, ಕರಗಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು.

ಪೊಲೀಸರು 1.40 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ (ಮೌಲ್ಯ 89 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಹಾಗೂ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವುದೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವರ ಕೃತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

