ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ..? ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ "ಸ್ವರ್ಣಮೇಘ" ರಹಸ್ಯ?

Lakkundi Gold News : ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತಾ? ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.   

Jan 15, 2026
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ..? ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ "ಸ್ವರ್ಣಮೇಘ" ರಹಸ್ಯ?

Lakkundi Gold News : ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ' ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಆಕಾಶದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಅತೀವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಅಡಿಪಾಯ ತೋಡುವಾಗ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಈ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 'ಟಂಕಸಾಲೆ' (Mint) ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಅಭಿಮತ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಇದನ್ನೇ ಜನರು 'ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜನವರಿ 10, 2026 ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ 470 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯು ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 101 ದೇವಾಲಯಗಳಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ದಾಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದಾಗ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ದಂತಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನಿಧಿಯು ದೈವದತ್ತವಾದುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಶಾಪ ಅಥವಾ ಕೆಡುಕು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಸಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸಲು ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 'ನಿಧಿಗಳ್ಳರ' ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಅಡಗಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ 'ಚಿನ್ನದ ಮಳೆ' ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಕತೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಯದ ನಡುವೆಯೇ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ಪುಟಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
 

lakkundi goldGold Rain in lakkundigolden raingolden rain in lakkundiHistory of Gadag

