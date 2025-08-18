English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದನಪಿಶಾಚಿ ಪತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ; ಸೈಟ್, ಹಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಲಿ

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ ಪುರಂ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ (23) ಎಂಬ ಯುವತಿ ಸಂಸಾರ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 18, 2025, 04:02 PM IST
  • ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಿಂಸೆ
  • ತುಮಕೂರು ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೀರು

ದನಪಿಶಾಚಿ ಪತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ; ಸೈಟ್, ಹಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಲಿ

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ ಮೂರನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಣದವರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೇ ಪತಿ ಮೋಹನ್ ಮನೆ, ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬ ಆರೋಪ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್‌ ರಿಚ್..

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4.48 ಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪತಿ ಮೋಹನ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದನೆಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾಜಿ-ಸಂದಾನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ತುಮಕೂರು ಶವಾಗಾರದ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು ಆಕ್ರಂದನದ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್‌ ರಿಚ್..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

