Tumkuru Bengaluru North: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲು ಬಿಜಿಪಿ ನಾಯಕರು ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Tumakuru Name Change to Bengaluru North: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮೇ 19, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ (Bengaluru South) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಮರುನಾಮಕರಣದ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಈಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಇದೀಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು "ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ" (Tumakuru To Bengaluru North) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ( Home Minister Dr G Parameshwar) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 19, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ತಿರುಗೇಟು!
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತುಮಕೂರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಸಂಸದ ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್, "ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತುಮಕೂರನ್ನು "ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಮಂಗಳೂರು "ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ಫ್ರಂಟ್," ಕಲಬುರಗಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್", ಕೊಡಗು "ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್," ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ "ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾ" ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಿಸಿ ಮೋಹನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಇತರ ನಾಯಕರೂ ಸಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
Karnataka Home Minister has proposed renaming Tumakuru, nearly 70 km from Bengaluru, as “Bengaluru North.” At this rate, Mangaluru may become “Bengaluru Beachfront,” Kalaburagi “Bengaluru Far East,” Kodagu “Bengaluru Hill Station,” and the entire state “Greater Bengaluru Area.”
— P C Mohan (@PCMohanMP) May 19, 2026
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮರು ನಾಮಕರಣ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ತುಮಕೂರು ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ!
ತುಮಕೂರು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.