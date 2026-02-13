ಶಾಲೆಯೇ ಕಂಟಕ! ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಉಣ್ಣಲು ಹೋದ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳುಗಳೇ ಕಟ್..‌

ತುಮಕೂರಿನ ಗೂಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಪುಟಾಣಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಈಗ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜು ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಚಿನ್ಮಯಿ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಸಮಯ... ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಈಕೆ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲು ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಧಿಯಾಟವಾಡಿತು. ಬಾಗಿಲ ಸಂಧಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿಯ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ದುರಂತವೆಂದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತುಂಡಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೂ ತಡವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಉಡಾಫೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ..
ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಬಿಇಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗೇಶ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ
ಸಿಆರ್ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಂಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ತುಂಡಾದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಅವರ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರುವವರು ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ..