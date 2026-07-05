/Central Prison: ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಿಂದ 24 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳು ರಿಲೀಸ್‌!

Bengaluru: ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 24 ಕೈದಿಗಳನ್ನು (24 Prisoners) ಇಂದು ಅವಧಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ (Release) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (Priyank Kharge) ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೈಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 24 ಜೈಲು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂಧ ಮುಕ್ತ
ಹೌದು, ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿನ 24 ಮಂದಿ ಜೀವಾವಧಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಜೈಲುವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ 9, ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿನಿಂದ 4, ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲಿನಿಂದ 6, ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ 2, ವಿಜಯಪುರ ಜೈಲಿನಿಂದ 1, ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಿನಿಂದ 2 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೈಲಿನ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಪ, ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಾನು ಜೈಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜೈಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಆನೇಕರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಯಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
3 ಮರ್ಡರ್ 37 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ; ಈಗ ರಿಲೀಸ್
ಇನ್ನೂ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಜಾಬಂಧಿ ಕಥೆ ಮನಃ ಕಲಕುವಂತಿದೆ. 3 ಮರ್ಡರ್ 37 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಟಿಕಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಮೂಲದವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಜೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು.
ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೂ ಚಾಕುವಿನ ಏಟು ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕುಳಿದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಇದೀಗ ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೋಯ್ತು, 37 ವರ್ಷ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ.
ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸವೇ ಗತಿ ಎಂದ ಸಜಾಬಂಧಿ!
ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಣಿಕಂಠ ಎಂಬಾತನ ಕಥೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದು 14 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಇದೀಗ ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಣಿಕಂಠ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. 14 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುವಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಬೇಕರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕೊಡದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬರೋಕು ಮುಂಚೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
2017 ರಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಈಗ ಏಳು ವರ್ಷ, ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಣಿಕಂಠ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಜನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು , ಸನ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖೈದಿಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದ ಈ ಖೈದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.