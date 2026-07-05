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Central Prison: ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಿಂದ 24 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳು ರಿಲೀಸ್‌!

Bengaluru: ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿದ ಜೈಲುಗಳಿಂದ 24 ಮಂದಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದರು.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 05, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:51 AM IST
Central Prison: ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಿಂದ 24 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳು ರಿಲೀಸ್‌!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Central Prison: ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಿಂದ 24 ಮಂದಿ ಕೈದಿಗಳು ರಿಲೀಸ್‌!
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