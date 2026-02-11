ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದು ಇಬ್ಬರು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಸಾವು..!

ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು.ಮಗಳನ್ನ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ದ. ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ಅಂತಾ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನೂ ಕರೆತಂದಿದ್ದ. ಹಾಲು ತರೋಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಮನಂತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ.ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಈ ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಣ್ಣೂರು ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಥಣಿಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಆರ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ನಾಗನಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ತರೋಕೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗಳಾದ ಭಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಎದುರು ಬಂದಿತ್ತು. ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿತ್ತು.ಬಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ನಾಗನಗೌಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆಯುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಎಡಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಉಳಿತಿದ್ವು.ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಲಗಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಶಾಲೆ ಬಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.
ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆಯೂ ಆಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ನಂತೆ.ನಂತರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾಗನಗೌಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಮಾರೆಪ್ಪ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಚಾಲಕ ಆಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹುಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದ್ರೂ ಬದುಕುಳಿತಿದ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಯಿಂದ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರ ಹರಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ರೂ ಚಾಲಕ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಾರೆಪ್ಪನ ಬಂಧಿಸಿರೋ ಹೆಣ್ಣೂರು ಪೊಲೀಸ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ.ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಹೋಗಿರೋದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.